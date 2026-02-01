Exposition Dernier bain par Lily Blanpain La Maison Nugues Romans-sur-Isère
Début : 2026-02-28 18:30:00
fin : 2026-03-31 20:00:00
Du 28 février au 31 mars 2026 Venez découvrir l’exposition Dernier Bain de Lily Banpain
Vernissage le 28 février à 18h30
Ouverture avant et pendant les évènements à la maison Nugues.
La Maison Nugues 18 rue de l’Armillerie Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 7 62 18 82 06 lamaisonnugues.lartmillerie@gmail.com
English : Exposition Dernier bain par Lily Blanpain
February 28 to March 31, 2026: Come and discover the Dernier Bain exhibition by Lily Banpain
Opening February 28 at 6:30 pm
Open before and during events at Maison Nugues.
