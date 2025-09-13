Exposition « Derrière les murs » L’Éclair Épinay-sur-Seine

Exposition « Derrière les murs » L’Éclair Épinay-sur-Seine samedi 13 septembre 2025.

Exposition « Derrière les murs » Samedi 13 septembre, 14h00 L’Éclair Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-13T14:00:00 – 2025-09-13T22:00:00

Fin : 2025-09-13T14:00:00 – 2025-09-13T22:00:00

Depuis le 19 juillet, la galerie de l’Éclair accueille l’exposition è – imaginée par les artistes et artisans résidents.

Chacun dévoile ici ses créations, ses expérimentations, révélant sa sensibilité et sa pratique.

De la gravure à la photographie en passant par les œuvres textiles ou graphiques, cette exposition met en lumière toute la diversité créative du lieu.

aura lieu le de l’exposition : une dernière occasion de découvrir – ou redécouvrir – le travail de ceux et celles qui créent dans le secret des murs de l’Eclair.

Avec Alice de Villeneuve, Bram Niesz, Catalina Trujillo, Clément Loustau, Colomban de Mascarel, Delphine Portier, Elliott “Jiro” Puligny-Stencel, Eloi Weber, Gilles Chétanian, Ayfer Idil Kemaloglu, Lola Scellier, Louise Lengagne, Nina Landron, Sandrine Truc, Sebastian Hoyos, Titouan Liccia, et et Fouad Boumezbeur.

L’Éclair 8 avenue de Lattre de Tassigny 93800 Epinay-sur-Seine Épinay-sur-Seine 93800 Le Cygne d’Enghien Seine-Saint-Denis Île-de-France 01 84 21 04 94 https://leclair-epinay.com/ Centre culturel à Épinay-sur-Seine

Depuis le 19 juillet, la galerie de l’Éclair accueille l’exposition è – imaginée par les artistes et artisans résidents.

© Titouan Liccia