Exposition « Derrière les voiles » Chez Veronique Viala Plazac jeudi 7 août 2025.

Chez Veronique Viala 225, chemain de Timothée Plazac Dordogne

Début : 2025-08-07

fin : 2025-08-10

2025-08-07

Portes ouvertes chez l’artiste Véronique Viala ! Découvrez son exposition « Derrière les Voiles » . Véronique Viala vous invite à découvrir son univers, peinture et exposition. Vernissage de l’exposition le 07 Août à 18H. .

English : Exposition « Derrière les voiles »

Open house at artist Véronique Viala! Discover her exhibition « Derrière les Voiles ». Véronique Viala invites you to discover her world, painting and exhibition. Exhibition opening on August 07 at 6pm.

German : Exposition « Derrière les voiles »

Offene Türen bei der Künstlerin Véronique Viala! Entdecken Sie ihre Ausstellung « Derrière les Voiles » (Hinter den Segeln) . Véronique Viala lädt Sie ein, ihre Welt, ihre Malerei und ihre Ausstellung zu entdecken. Vernissage der Ausstellung am 07. August um 18 Uhr.

Italiano :

Porte aperte a casa dell’artista Véronique Viala! Scoprite la sua mostra « Derrière les Voiles ». Véronique Viala vi invita a scoprire il suo mondo, la sua pittura e la sua mostra. Inaugurazione della mostra il 07 agosto alle 18:00.

Espanol : Exposition « Derrière les voiles »

Puertas abiertas en casa de la artista Véronique Viala Descubra su exposición « Derrière les Voiles ». Véronique Viala le invita a descubrir su mundo, su pintura y su exposición. Inauguración de la exposición el 7 de agosto a las 18.00 h.

