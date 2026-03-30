Exposition des 140 ans de la Philharmonie Rue de Lavaud La Souterraine
Exposition des 140 ans de la Philharmonie Rue de Lavaud La Souterraine mardi 5 mai 2026.
Exposition des 140 ans de la Philharmonie
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-05
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-05
Exposition rétrospective à l’occasion des 140 ans de la Société Philharmonique de La Souterraine. .
Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 42 58
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English : Exposition des 140 ans de la Philharmonie
L’événement Exposition des 140 ans de la Philharmonie La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Sostranien
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