Exposition des 140 ans de la Philharmonie Rue de Lavaud La Souterraine

Exposition des 140 ans de la Philharmonie

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine Creuse

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-05

fin : 2026-05-09

Date(s) :

2026-05-05

Exposition rétrospective à l’occasion des 140 ans de la Société Philharmonique de La Souterraine. .

Rue de Lavaud Micro-folie La Souterraine 23300 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 01 42 58

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English : Exposition des 140 ans de la Philharmonie

L’événement Exposition des 140 ans de la Philharmonie La Souterraine a été mis à jour le 2026-03-26 par OT Pays Sostranien