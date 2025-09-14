EXPOSITION des Amis de l’Art Peinture Sculpture Château-Gontier-sur-Mayenne

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne Mayenne

Début : 2025-09-14 14:00:00

fin : 2025-09-24 18:00:00

Les Amis de l’Art vous invitent à une exposition à l’Espace Saint Ficare

Du 14 septembre au 5 octobre 2025, rendez-vous dans le hall de l’Espace Saint Fiacre pour une exposition peinture et sculpture. Bertrand Richomme sera l’invité d’honneur avec ses portraits sur bois recyclé !

Entrée libre du mercredi au dimanche de 14h à 18h.

Informations 06 79 50 31 52 desriaca@gmail.com .

Parc Saint-Fiacre Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 6 79 50 31 52 desriaca@gmail.com

English :

Les Amis de l’Art invite you to an exhibition at Espace Saint Ficare

German :

Die Kunstfreunde laden Sie zu einer Ausstellung im Espace Saint Ficare ein

Italiano :

Les Amis de l’Art vi invitano a una mostra all’Espace Saint Ficare

Espanol :

Les Amis de l’Art le invitan a una exposición en el Espace Saint Ficare

