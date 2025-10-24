Exposition des Amis des Arts Salle Paul Éluard Montbard

Exposition des Amis des Arts Salle Paul Éluard Montbard vendredi 24 octobre 2025.

Exposition des Amis des Arts

Salle Paul Éluard Place Gambetta Montbard Côte-d’Or

Tarif : – – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-24 10:00:00

fin : 2025-10-30

Date(s) :

2025-10-24

Les Amis des Arts de Montbard organisent leur exposition annuelle de peinture, sculture et photo avec de nombreux artistes locaux présents lors de cette manifestation.

L’entrée est gratuite et les heures d’ouverture de 14h30 à 18h30 du 24 au 30 octobre 2025. .

Salle Paul Éluard Place Gambetta Montbard 21506 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté +33 3 80 92 20 16 adamontbard@sfr.fr

English : Exposition des Amis des Arts

German : Exposition des Amis des Arts

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition des Amis des Arts Montbard a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Montbardois | 2*