Exposition des Amis du Vieux Seloncourt Femmes d’ICI de l’Ombre à la Lumière Salle des Cossies Seloncourt

Exposition des Amis du Vieux Seloncourt Femmes d’ICI de l’Ombre à la Lumière

Salle des Cossies Place Ambroise Croizat Seloncourt Doubs

Début : 2026-04-04 14:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

2026-04-04 2026-04-07

Femmes d’ICI de l’Ombre à la Lumière

Exposition réalisée par le Service du Patrimoine de la ville de Seloncourt avec la participation de l’Association des Amis du Vieux Seloncourt et du Centre d’Entraide Généalogique de Franche-Comté .

A Seloncourt salle des Cossies, place Croizat les 4/5/6 avril 2026 de 14h à 18h et du 7 au 10 avril de 16 à 18 h .

Toutes celles qui sont présentées sont francomtoises de naissance .. elles ont eu des parcours de vie différents qui les ont amenées vers un destin unique Humaniste, résistante, sociologue, écrivaine, féministe, artiste peintre, énarque, femme-pompier, institutrice, infirmière, historienne, députée …

A côté de celles dont on peut retracer la vie, il y a les femmes d’ici qui étaient très proches de la population par leurs activités et dont les gens aiment se souvenir, comme une sorte de mémoire collective de leur ville . Mais n’oublions pas toutes les anonymes qui ont fait leur devoir, sans attendre de reconnaissance ou de récompense.

Merci à toutes ! .

Salle des Cossies Place Ambroise Croizat Seloncourt 25230 Doubs Bourgogne-Franche-Comté +33 6 80 54 53 91

