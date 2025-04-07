Exposition Des animaux si beaux si proches ! Esplanade du Lac de Maine Angers

Exposition Des animaux si beaux si proches !

Esplanade du Lac de Maine Avenue du Lac de Maine Angers Maine-et-Loire

Début : 2025-08-10

fin : 2025-08-24

2025-08-10 2025-08-11 2025-08-12 2025-08-13 2025-08-14 2025-08-15 2025-08-16 2025-08-17 2025-08-18 2025-08-19 2025-08-20 2025-08-21 2025-08-22 2025-08-23 2025-08-24 2025-08-25 2025-08-26 2025-08-27 2025-08-28 2025-08-29

Les images d’Erwan Balança capturent la beauté et la diversité du monde animal, avec une approche qui privilégie l’affût. Ses images subliment la nature et nous la font redécouvrir avec majestuosité. .

Esplanade du Lac de Maine Avenue du Lac de Maine Angers 49000 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 05 33 60 maison.environnement@angersloiremetropole.fr

