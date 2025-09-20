Exposition des Archives municipales « Boulogne passée en revue » Archives municipales de Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer

Exposition des Archives municipales « Boulogne passée en revue » 20 et 21 septembre Archives municipales de Boulogne-sur-Mer Pas-de-Calais

Réservation obligatoire pour la visite guidée à 16h, samedi et dimanche

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visitez la nouvelle exposition documentée sur la revue Boulonnaise patoisante et humoristique (ouverte jusqu’au 12 décembre 2025)

Entrée libre

Pour découvrir l’exposition :

– Visite libre

– Visite guidée de l’exposition, samedi et dimanche à 16 h. Tout public. Jauge limitée, sur inscription

Archives municipales de Boulogne-sur-Mer 11 rue de Bertinghen Boulogne-sur-Mer Boulogne-sur-Mer 62200 Pas-de-Calais Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03 91 90 01 10 »}, {« type »: « email », « value »: « archives@ville-boulogne-sur-mer.fr »}]

