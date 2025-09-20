Exposition des artisans d’art à Laon Maison des Métiers d’Art Hôtel du Petit-Saint-Vincent Laon

Exposition des artisans d’art à Laon 20 et 21 septembre Maison des Métiers d’Art Hôtel du Petit-Saint-Vincent Aisne

Accès gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T11:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T11:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Maison des Métiers d’Art de Picardie vous accueillera tout le week-end en vous proposant expo de créations, rencontres avec les artisans et démonstrations (tapisserie, sculpture sur bois, plumasserie, céramique, gravure, taille de pierre, etc), le tout dans le cadre exceptionnel de ce refige d’abbaye du XVIe…

Maison des Métiers d’Art Hôtel du Petit-Saint-Vincent 1 rue Saint Martin 02000 Laon Laon 02000 Plateau / Ville Haute Aisne Hauts-de-France https://www.facebook.com/lamaisondesmetiersdartlaon;https://www.instagram.com/maisondesmetiersdartdelaon_2ma/ La Maison des Métiers d’Art de Laon présente sur deux nicveaux dans le bel hôtel particulier du Petit-Saint-Vincent en ville haute de Laon les créations des artisans d’art de l’Association des Métiers d’Art de Picardie. Les artisans d’art proposent tout au long du week-end des démonstrations pour faire partager leur savoir-faire . Entrée Libre – Parcous selon le protocole sanitaire

