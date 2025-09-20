Exposition des artistes canaulais Salle de l’Escoure Lacanau

Gratuit.

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T10:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Les artistes canaulais vous invitent à découvrir leurs œuvres originales à l’occasion d’une exposition collective.

Une belle diversité de regards pour célébrer la création locale et le talent des artistes du territoire.

Salle de l’Escoure Avenue de l’Europe, 33680 Lacanau Lacanau 33680 Lacanau-Océan Gironde Nouvelle-Aquitaine http://mairie-lacanau.fr Située à l’entrée de la station balnéaire, à proximité des transports en commun et d’un vaste parking, l’Escoure est à la fois une salle du spectacle, un cinéma, une salle d’exposition et une médiathèque.

Le lieu héberge régulièrement des ateliers associatifs et des expositions d’art ou d’artisanat, des concerts et des pièces de théâtre.

© Ville de Lacanaau