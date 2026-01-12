Exposition des artistes de Buzy Place du Prat Buzy
Place du Prat Espace Sagette Buzy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 50 EUR
Début : 2026-01-17
fin : 2026-01-18
2026-01-17
Exposition des artistes de Buzy céramistes, aquarellistes, peintres, … Découvrez les œuvres d’artistes locaux dans une ambiance conviviale avec des ateliers enfants-adultes et une tombola. Entrée libre .
Place du Prat Espace Sagette Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11
