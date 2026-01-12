Exposition des artistes de Buzy Place du Prat Buzy

Exposition des artistes de Buzy

Place du Prat Espace Sagette Buzy Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 50 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-17

fin : 2026-01-18

Date(s) :

2026-01-17

Exposition des artistes de Buzy céramistes, aquarellistes, peintres, … Découvrez les œuvres d’artistes locaux dans une ambiance conviviale avec des ateliers enfants-adultes et une tombola. Entrée libre .

Place du Prat Espace Sagette Buzy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 05 77 11

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition des artistes de Buzy

L’événement Exposition des artistes de Buzy Buzy a été mis à jour le 2026-01-10 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées