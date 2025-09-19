Exposition des artistes de la galerie participative L’Aquarium – galerie d’art participative Saint-Brieuc

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

Visite guidée de découverte des différentes disciplines d’artistes locaux.

L’Aquarium – galerie d’art participative 6 place du chai 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 0616314134 https://susanavida.wixsite.com/susana-vida/photo-art Nichée dans le centre historique de Saint-Brieuc, la galerie l’aquarium réunit des artistes locaux. Place du chai – passage Saint Goueno

transport en commun et parkings a proximité

Journées européennes du patrimoine 2025

Susana Vida