Exposition des artistes de la galerie participative L’Aquarium – galerie d’art participative Saint-Brieuc

Exposition des artistes de la galerie participative 19 – 21 septembre L’Aquarium – galerie d’art participative Côtes-d’Armor
Début : 2025-09-19T10:00:00 – 2025-09-19T12:30:00
Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00
Visite guidée de découverte des différentes disciplines d’artistes locaux.
L’Aquarium – galerie d’art participative 6 place du chai 22000 Saint-Brieuc Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne 0616314134 https://susanavida.wixsite.com/susana-vida/photo-art Nichée dans le centre historique de Saint-Brieuc, la galerie l’aquarium réunit des artistes locaux. Place du chai – passage Saint Goueno
transport en commun et parkings a proximité
Journées européennes du patrimoine 2025
Susana Vida