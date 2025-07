Exposition des artistes libres d’Alsace Les rencontres du Petit Prince Obernai

Douze artistes présentent leurs dernières créations sur une large palette de techniques. Ils ont été invités à imaginer quelles rencontres aurait pu faire le Petit Prince, et de leur imagination sont nés des textes et des illustrations présentés au cours de l’exposition.

Douze artistes présenteront leurs dernières créations sur une large palette de techniques telles les peintures à l’huile, acrylique, aquarelle, le dessin, la calligraphie, la peinture sur soie ou le modelage du grés…

Parmi ces exposants, notez le travail délicat des calligraphies d’Yvonne Sprauel, les dessins au crayon blanc et pastels de Pascal Wolff, les peinture équestres de Raymond Kagg et les huiles de Florica Grimaux, la locale de l’étape …

Les artistes ont été invités à imaginer quelles rencontres aurait pu faire le Petit Prince entre le moment où il quitte son astéroïde, et celui où il arrive au pied de l’avion de Saint Exupéry dans le désert.

De leur imagination sont nés des textes et leurs illustrations qui seront présentés au cours du cycle d’expositions. Un livre d’art rassemblant ces rencontres sera proposé aux visiteurs .

Rempart Monseigneur Freppel Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 6 82 80 96 42 marlene.trautmann@orange.fr

English :

Twelve artists present their latest creations in a wide range of techniques. They were invited to imagine what encounters the Little Prince might have had, and from their imaginations were born the texts and illustrations presented during the exhibition.

German :

Zwölf Künstler präsentieren ihre neuesten Werke in einer breiten Palette von Techniken. Sie wurden aufgefordert, sich vorzustellen, welche Begegnungen der Kleine Prinz gemacht haben könnte, und aus ihrer Fantasie entstanden Texte und Illustrationen, die im Laufe der Ausstellung präsentiert werden.

Italiano :

Dodici artisti presentano le loro ultime creazioni utilizzando una vasta gamma di tecniche. Sono stati invitati a immaginare quali incontri avrebbe potuto fare il Piccolo Principe e dalla loro immaginazione sono nati i testi e le illustrazioni presentati nel corso della mostra.

Espanol :

Doce artistas presentan sus últimas creaciones, utilizando técnicas muy diversas. Se les invitó a imaginar qué encuentros podría haber tenido el Principito, y de su imaginación surgieron los textos y las ilustraciones que se presentan a lo largo de la exposición.

