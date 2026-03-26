Exposition des artistes locaux Saint-Raphaël
Exposition des artistes locaux Saint-Raphaël vendredi 31 juillet 2026.
Exposition des artistes locaux
Salle des fêtes Saint-Raphaël Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-31
fin : 2026-08-09
Date(s) :
2026-07-31
Exposition de peintures, photographies, peut-être même sculptures.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 31 juillet à 18h.
Exposition de peintures, photographies, peut-être même sculptures.
Le vernissage de l’exposition aura lieu le 31 juillet à 18h. .
Salle des fêtes Saint-Raphaël 24160 Dordogne Nouvelle-Aquitaine straphael.sitepatrimonial@gmail.com
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English : Exposition des artistes locaux
Exhibition of paintings, photographs and perhaps even sculptures.
The exhibition opening will take place on July 31 at 6pm.
L’événement Exposition des artistes locaux Saint-Raphaël a été mis à jour le 2026-03-24 par Isle-Auvézère
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