Exposition des artistes Monique David, Isabelle Lorenzini et Frédérique Picaud Galerie Vincent Pecaud Limoges

Exposition des artistes Monique David, Isabelle Lorenzini et Frédérique Picaud

Galerie Vincent Pecaud 21 Rue Élie Berthet Limoges Haute-Vienne

Début : 2025-10-01

fin : 2025-12-04

2025-10-01

Monique David, artiste plasticienne autodidacte née en 1949, utilise des tissus soyeux, des perles de verre et de cristal pour que ses œuvres prennent la lumière. Elle façonne ses œuvres sur des sphères.

Isabelle Lorenzini écrit des poèmes et des textes en prose depuis toute jeune. Professeure de lettres, elle a édité ses textes (roman, recueil de nouvelles) tout en continuant son activité poétique. Une poésie qui cherche à donner une place au bonheur.

Frédérique Picaud

D’origine limougeaude et issue d’une famille d’artistes (peintre sur porcelaine), cet artiste-peintre autodidacte utilise les techniques du dessin et de la peinture. Enracinée dans le post-impressionnisme et expérimentant d’autres techniques, elle explore la beauté de la nature, des enfants, des sentiments humains, des paysages et des endroits chargés d’histoire. .

Galerie Vincent Pecaud 21 Rue Élie Berthet Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 80 87 84 03

