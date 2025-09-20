Exposition des artistes Paul Mariani et Maurice Martinez VERNISSAGE le vendredi 19 à 19h Confrérie de Belgodere Belgodère

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T15:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Exposition Paul Mariani & Maurice Martinez : Pour la sixième année consécutive, Belgodere accueille ces deux peintres autour d’œuvres colorées qui rendent hommage à la nature et à la Corse.

Paul Mariani, l’art figuratif

La peinture de Paul Mariani s’enrichit de ce que la nature, la Corse, la Méditerranée, lui offre, au plus profond de son être.

Au gré des paysages bleus et ocres, on se sent un peu l’invité de l’artiste.

Maurice Martinez, impressionniste et expressionniste

Il aime le mouvement, les matières et les couleurs. Son style : rendre onirique des paysages pourtant bien réels.

Confrérie de Belgodere 20226 Belgodère Haute-Corse Corse

Mairie Belgodere