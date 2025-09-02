Exposition des artistes percyais Percy-en-Normandie

Exposition des artistes percyais

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche

Découvrez les talents locaux, avec les élèves de Wendy Sinclair. Les œuvres peintes sont visibles aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Vernissage le vendredi 12 septembre à 18h, en présence des artistes. .

6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr

