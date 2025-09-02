Exposition des artistes percyais Percy-en-Normandie
Exposition des artistes percyais Percy-en-Normandie mardi 2 septembre 2025.
Exposition des artistes percyais
6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-02
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-02
Découvrez les talents locaux, avec les élèves de Wendy Sinclair. Les œuvres peintes sont visibles aux horaires d’ouverture de la médiathèque. Vernissage le vendredi 12 septembre à 18h, en présence des artistes. .
6 rue Gustave Blouet Percy-en-Normandie 50410 Manche Normandie +33 2 33 69 20 49 mediatheques@villedieuintercom.fr
English : Exposition des artistes percyais
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Exposition des artistes percyais Percy-en-Normandie a été mis à jour le 2025-08-09 par OT Villedieu-les-Poêles