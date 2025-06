Exposition des Arts Plastiques Saboliens Sablé-sur-Sarthe 28 juin 2025 14:30

Exposition des Arts Plastiques Saboliens Salle Théophile Plé Sablé-sur-Sarthe

Début : 2025-06-28 14:30:00

fin : 2025-07-20 18:30:00

Exposition d’Eté de l’Association Les Arts Plastiques Saboliens

Vous y rencontrerez les artistes (peintres, dessinateurs, sculpteurs, photographes ou tisserands adhérents des APS) qui exposeront et commenteront leurs oeuvres.

De plus, le projecteur sera braqué sur le travail de Jeanne Lagarde et Nicolas Czinober, peintres et illustrateurs saboliens représentés par leurs descendants, ainsi que sur les membres de l’association Lavalloise CNS 53, qui s’engage en faveur de la Création Naïve et Singulière. .

Salle Théophile Plé

Sablé-sur-Sarthe 72300 Sarthe Pays de la Loire artsplastiquessaboliens@gmail.com

English :

Summer exhibition of the Association Les Arts Plastiques Saboliens

German :

Sommerausstellung des Kunstvereins Les Arts Plastiques Saboliens

Italiano :

Mostra estiva a cura dell’Associazione Les Arts Plastiques Saboliens

Espanol :

Exposición de verano de la Asociación Les Arts Plastiques Saboliens

L’événement Exposition des Arts Plastiques Saboliens Sablé-sur-Sarthe a été mis à jour le 2025-06-24 par OT Vallée de la Sarthe