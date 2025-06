Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC – Locaux de l’ancienne école maternelle Pontorson 21 juin 2025 11:00

Exposition des ateliers arts plastiques de l'OCAC Locaux de l'ancienne école maternelle 1 rue de Brée Pontorson Manche

Venez découvrir les différentes techniques pratiquées et les oeuvres des membres des ateliers.

Locaux de l’ancienne école maternelle 1 rue de Brée

Pontorson 50170 Manche Normandie +33 6 40 49 10 09 ocac.pontorson@gmail.com

English : Exposition des ateliers arts plastiques de l’OCAC

Come and discover the different techniques used and the works of the workshop members.

German :

Kommen Sie und entdecken Sie die verschiedenen praktizierten Techniken und die Werke der Mitglieder der Ateliers.

Italiano :

Venite a scoprire le diverse tecniche utilizzate e le opere dei membri dei laboratori.

Espanol :

Venga a descubrir las diferentes técnicas utilizadas y las obras de los miembros de los talleres.

