Exposition des Ateliers Créatifs et Beaux Arts – COSEC Dinard, 17 mai 2025 10:00, Dinard.

Ille-et-Vilaine

Exposition des Ateliers Créatifs et Beaux Arts COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon Dinard Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-17 10:00:00

fin : 2025-05-18 19:00:00

Date(s) :

2025-05-17

L’association Dinard Passe-Temps, à travers sa boutique solidaire Au Chat Créateur, vous invite à découvrir les talents locaux lors de son exposition annuelle des ateliers créatifs et Beaux-Arts (dessin et peinture).

Durant deux jours, les visiteurs pourront admirer les œuvres réalisées par les participants aux différents ateliers encadrés tout au long de l’année peinture, dessin, mosaïque, couture, tricot et plus encore. Un moment convivial pour échanger autour de la création artisanale, rencontrer les artistes amateurs et (re)découvrir l’univers du fait main.

Entrée libre. .

COSEC 29 Rue Gouyon-Matignon

Dinard 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 6 71 92 28 18

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition des Ateliers Créatifs et Beaux Arts Dinard a été mis à jour le 2025-05-09 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme