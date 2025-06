Exposition des ateliers du CCAV – Salle Atlantis Saint-Cosme-en-Vairais 16 juin 2025 07:00

Sarthe

Début : 2025-06-16

fin : 2025-06-22

2025-06-16

Le Centre Culturel du Vairais propose une exposition des élèves des différents ateliers artistiques.

Peinture, poterie, reliure, vannerie… autant de savoir-faire qui seront présentés par les élèves du CCAV…

Mais le CCAV, c’est aussi des cours d’anglais, d’informatique, de danse traditionnelle, de scrapbooking…

Visite libre et gratuite pour tous en semaine de 16h à 18h, le samedi de 10h à 12h, le dimanche de 15h à 18h.

Plus d’infos au 02 43 97 02 05 .

Salle Atlantis Place Saint Damien

Saint-Cosme-en-Vairais 72110 Sarthe Pays de la Loire +33 2 43 97 02 05 centreculturelvairais@orange.fr

English :

The Centre Culturel du Vairais proposes an exhibition of the students of the different artistic workshops.

German :

Das Centre Culturel du Vairais bietet eine Ausstellung der Schülerinnen und Schüler der verschiedenen Kunstworkshops.

Italiano :

Il Centre Culturel du Vairais sta allestendo una mostra di lavori degli studenti dei suoi diversi laboratori artistici.

Espanol :

El Centre Culturel du Vairais presenta una exposición de los alumnos de sus talleres de arte.

