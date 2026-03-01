Exposition des ateliers du Centre Social Éclats Salle Jean Moulin Villeréal
Exposition des ateliers du Centre Social Éclats Salle Jean Moulin Villeréal mardi 31 mars 2026.
Exposition des ateliers du Centre Social Éclats
Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-31 10:00:00
fin : 2026-04-05 12:00:00
Date(s) :
2026-03-31
Une semaine d’exposition des ateliers du Centre Social Eclats. .
Vous y retrouverez tous les ateliers créatifs d’Eclats avec des animations tout au long de la semaine.
Le vernissage aura lieu le mercredi 1er avril à 18h30.
Une semaine d’exposition des ateliers du Centre Social Eclats. .
Vous y retrouverez tous les ateliers créatifs d’Eclats avec des animations tout au long de la semaine.
Le vernissage aura lieu le mercredi 1er avril à 18h30. .
Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 34 55 eclatsvacancesnature@gmail.com
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English : Exposition des ateliers du Centre Social Éclats
A week-long exhibition of the Centre Social Eclats workshops .
You’ll find all the Eclats creative workshops on display, with activities throughout the week.
The vernissage will take place on Wednesday April 1 at 6.30pm.
L’événement Exposition des ateliers du Centre Social Éclats Villeréal a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Coeur de Bastides