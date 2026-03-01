Exposition des ateliers du Centre Social Éclats Salle Jean Moulin Villeréal

Exposition des ateliers du Centre Social Éclats

Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-31 10:00:00

fin : 2026-04-05 12:00:00

Date(s) :

2026-03-31

Une semaine d’exposition des ateliers du Centre Social Eclats. .

Vous y retrouverez tous les ateliers créatifs d’Eclats avec des animations tout au long de la semaine.

Le vernissage aura lieu le mercredi 1er avril à 18h30.

Une semaine d’exposition des ateliers du Centre Social Eclats. .

Vous y retrouverez tous les ateliers créatifs d’Eclats avec des animations tout au long de la semaine.

Le vernissage aura lieu le mercredi 1er avril à 18h30. .

Salle Jean Moulin Place Jean Moulin Villeréal 47210 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 40 34 55 eclatsvacancesnature@gmail.com

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English : Exposition des ateliers du Centre Social Éclats

A week-long exhibition of the Centre Social Eclats workshops .

You’ll find all the Eclats creative workshops on display, with activities throughout the week.

The vernissage will take place on Wednesday April 1 at 6.30pm.

L’événement Exposition des ateliers du Centre Social Éclats Villeréal a été mis à jour le 2026-03-11 par OT Coeur de Bastides