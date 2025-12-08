Exposition Des cadeaux par milliers ou presque… Le Lieu de Regard La Rochelle

Exposition Des cadeaux par milliers ou presque…

Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi 2025-12-08

fin : 2025-01-17

Date(s) :

2025-12-08

La galerie Le Lieu de Regard se transforme en boutique dans laquelle vous pourrez trouver une sélection d’œuvres de nombreux artistes.

Peintures, dessins, céramiques, sculptures, livres et objets iconiques.

.

Le Lieu de Regard 14 rue du Loup Marin La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 58 56 51 lelieuderegard@gmail.com

English : Exhibition Des cadeaux par milliers ou presque…

Le Lieu de Regard gallery is transformed into a boutique where you can find a selection of works by numerous artists.

Paintings, drawings, ceramics, sculptures, books and iconic objects.

L’événement Exposition Des cadeaux par milliers ou presque… La Rochelle a été mis à jour le 2025-12-03 par Nous La Rochelle