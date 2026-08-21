Exposition des Cartes Postales anciennes de Diénay, Salle des Fêtes de Diénay, 1 rue Charles de Meixmoron, 21120 Diénay, Diénay

samedi 19 septembre 2026 · Salle des Fêtes de Diénay, 1 rue Charles de Meixmoron, 21120 Diénay · Diénay

Informations pratiques

Exposition des Cartes Postales anciennes de Diénay Samedi 19 septembre, 09h00, 14h00 Salle des Fêtes de Diénay, 1 rue Charles de Meixmoron, 21120 Diénay Côte-d’Or

Illimité

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T09:00:00+02:00 – 2026-09-19T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Exposition Avant-Après des cartes postales anciennes de Diénay, avec une vue identique prise aujourd’hui !

Salle des Fêtes de Diénay, 1 rue Charles de Meixmoron, 21120 Diénay 1 rue Charles de Meixmoron, 21120 Diénay Diénay 21120 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

Exposition Avant-Après des cartes postales anciennes de Diénay, avec une vue identique prise aujourd’hui !

© Baptiste Golmard