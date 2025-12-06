Exposition : « Des Chellois et des Industries 1825-2025 : 2 siècles d’industries à Chelles » Samedi 6 décembre, 10h00 centre d’art contemporain Les Eglises Seine-et-Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T18:00:00

Fin : 2025-12-06T10:00:00 – 2025-12-06T18:00:00

La Société Archéologique et Historique de Chelles (SAHC) en partenariat avec la Ville de Chelles a le plaisir d’inviter les classes de CM1 et CM2 à découvrir l’exposition : « Des chellois et des industries 1825 à 2025 : Deux siècles d’industries à Chelles ».

Du 22 novembre au 07 décembre 2025 au Centre d’Art Les Eglises.

A travers cette exposition, les élèves exploreront l’évolution des industries à Chelles depuis la première moitié du dix-neuvième siècle jusqu’à nos jours.

Ils y découvriront l’importance des industries aujourd’hui disparues, essentiellement les carrières et plâtrières, les sablières et ballastières, les moulins et vermicelleries, les activités du chemin de fer, l’usine à gaz, ….

Des objets, des documents historiques et des maquettes enrichiront cette immersion dans le passé et le présent chellois.

Visite guidée d’une heure.

Horaires : 9h30-10h30-14h30-15h30

Disponibilités les lundi, mardi, jeudi et vendredi (24/25/27/28 novembre et 01/02/04/05 décembre). Disponibilités également les mercredi 26 novembre et 03 décembre et les samedi 29 novembre et 06 décembre pour les élèves du secondaire.

centre d'art contemporain Les Eglises rue Louis Eterlet 77 700 Chelles Chelles 77500 Seine-et-Marne Île-de-France

Exposition sur l’évolution des industries à Chelles depuis la première moitié du dix-neuvième siècle jusqu’à nos jours. histoire memoire