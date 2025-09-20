Exposition des commerces d’antan à Saint-Sulpice-la-Forêt Mairie de Saint-Sulpice-la-Forêt · Salle du Conseil Saint-Sulpice-la-Forêt

Exposition des commerces d’antan à Saint-Sulpice-la-Forêt Mairie de Saint-Sulpice-la-Forêt · Salle du Conseil Saint-Sulpice-la-Forêt samedi 20 septembre 2025.

Exposition des commerces d’antan à Saint-Sulpice-la-Forêt 20 et 21 septembre Mairie de Saint-Sulpice-la-Forêt · Salle du Conseil Ille-et-Vilaine

Renseignements : 06 10 13 37 89 / patrimonium.sancti.sulpitii@gmail.com

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T16:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T16:00:00

L’association Patrimonium propose deux visites commentées à 14h le samedi et à 14h le dimanche.

Dans la salle du conseil à la Mairie, retrouvez les panneaux retraçant la vie des commerces du village au siècle dernier, la petite histoire de Saint-Sulpice-la-Forêt. Ces panneaux ont déjà été présentés au public en 2023, ils sont le résultat d’un travail collaboratif. Un collectif composé d’habitant·es, de membres du Conseil des Sages et de l’association Patrimonium était allé à la rencontre des aîné·es de la commune pour recueillir leurs souvenirs mais aussi des photos et des anecdotes.

Ces témoignages, riches et précieux, ont permis l’élaboration de récits racontant l’histoire de chaque commerce du bourg : épicerie, boucherie, charcuterie, mercerie, charron, maréchal-ferrant, receveur buraliste, débits de boisson…

Mairie de Saint-Sulpice-la-Forêt · Salle du Conseil 3 Rue de l’Abbaye 35250 Saint-Sulpice-la-Forêt Saint-Sulpice-la-Forêt 35250 Ille-et-Vilaine Bretagne 02 99 66 23 63 https://saint-sulpice-la-foret.fr/ Le parking de la mairie se situe Ruelle aux Chevaux.

L’association Patrimonium propose deux visites commentées à 14h le samedi et à 14h le dimanche.

Mairie de Saint-Sulpice-la-Forêt