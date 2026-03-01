Exposition Des Corps et des Ames

26 rue de la Brouaze Châteaudun Eure-et-Loir

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-21 14:00:00

fin : 2026-03-29 18:00:00

Date(s) :

2026-03-21

Vernissage le samedi 21 mars à 18h00

.

26 rue de la Brouaze Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 87 45 03

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Opening on Saturday, March 21 at 6:00 pm

L’événement Exposition Des Corps et des Ames Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-12 par OT GRAND CHATEAUDUN