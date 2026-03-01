Exposition Des Corps et des Ames Châteaudun
Exposition Des Corps et des Ames Châteaudun samedi 21 mars 2026.
Exposition Des Corps et des Ames
26 rue de la Brouaze Châteaudun Eure-et-Loir
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-21 14:00:00
fin : 2026-03-29 18:00:00
Date(s) :
2026-03-21
Vernissage le samedi 21 mars à 18h00
.
26 rue de la Brouaze Châteaudun 28200 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire +33 7 81 87 45 03
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Opening on Saturday, March 21 at 6:00 pm
L’événement Exposition Des Corps et des Ames Châteaudun a été mis à jour le 2026-03-12 par OT GRAND CHATEAUDUN