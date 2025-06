Exposition des cours publics de l’ESAAix – ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence Aix-en-Provence 2 juillet 2025 07:00

Bouches-du-Rhône

Exposition des cours publics de l’ESAAix Mercredi 2 juillet 2025 le mercredi de 14h à 20h. ESAAIX Ecole Supérieure d’Art d’Aix-en-Provence 57 rue Emile Tavan Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

L’ESAAix a le plaisir de vous inviter à son exposition annuelle des cours publics. Ce rendez-vous festif est bien plus qu’une simple restitution de fin d’année.

C’est un moment de partage, de rencontre et de découverte, qui met à l’honneur la diversité des pratiques artistiques développées tout au long de l’année.



Venez nombreux rencontrer les œuvres, échanger avec nos élèves amateurs et leurs enseignants, découvrir les univers singuliers qui se sont construits dans nos ateliers. Venez partager un moment convivial, à l’image de l’énergie qui anime ces cours ouverts à toutes et à tous dès 6 ans. .

ESAAix is delighted to invite you to its annual public course exhibition. This festive event is much more than a simple end-of-year restitution.

Die ESAAix freut sich, Sie zu ihrer jährlichen Ausstellung der öffentlichen Kurse einladen zu können. Diese festliche Veranstaltung ist weit mehr als nur eine Jahresabschlussfeier.

ESAAix è lieta di invitarvi alla sua esposizione annuale di corsi pubblici. Questo evento festivo è molto più di una semplice mostra di fine anno.

ESAAix tiene el placer de invitarle a su exposición anual de cursos públicos. Este evento festivo es mucho más que una simple exposición de fin de curso.

