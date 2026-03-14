Exposition des créateurs d’Art Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial

Exposition des créateurs d’Art

Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-11

fin : 2026-05-25

Date(s) :

2026-05-11

Comme chaque année, l’association des Créateurs d’Arts de Paray-le-Monial organisera son exposition à la Tour Saint Nicolas.

La tour sera bien occupée puisque une vingtaine d’artistes amateurs, exposeront leurs œuvres dessins, peintures, huiles, acryliques, aquarelles, pastels, mais également mosaïques, pyrogravures, objets artisanaux divers etc… .

Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 00 22 npchamonal@orange.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition des créateurs d’Art

L’événement Exposition des créateurs d’Art Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I