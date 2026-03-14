Exposition des créateurs d’Art Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial
Exposition des créateurs d’Art Tour Saint Nicolas Paray-le-Monial lundi 11 mai 2026.
Exposition des créateurs d’Art
Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial Saône-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-11
fin : 2026-05-25
Date(s) :
2026-05-11
Comme chaque année, l’association des Créateurs d’Arts de Paray-le-Monial organisera son exposition à la Tour Saint Nicolas.
La tour sera bien occupée puisque une vingtaine d’artistes amateurs, exposeront leurs œuvres dessins, peintures, huiles, acryliques, aquarelles, pastels, mais également mosaïques, pyrogravures, objets artisanaux divers etc… .
Tour Saint Nicolas Place de l’Hôtel de Ville Paray-le-Monial 71600 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 81 00 22 npchamonal@orange.fr
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L’événement Exposition des créateurs d’Art Paray-le-Monial a été mis à jour le 2026-03-11 par PARAY-LE-MONIAL │ OT de Paray-le-Monial | Cat.I