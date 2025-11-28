Exposition Des crèches d’Asie Obernai

Cette année, l’église Saints-Pierre-et-Paul accueille une belle exposition de crèches issues de la collection de Paul Alexandre, de Muzeray dans le Grand Est, qui vous propose de faire un voyage en Asie.

Chaque année l’église Saints-Pierre-et-Paul accueille une belle exposition de crèches mettant en valeur une région ou un pays. Cette année, ce sera un continent, avec le collectionneur Paul Alexandre, de Muzeray dans le Grand Est, qui vous propose de faire un voyage en Asie.

Sur ce continent où la population compte plus de 3,5 milliards d’habitants, les chrétiens ne sont pas nombreux et d’autres religions sont dominantes l’Hindouisme, le Bouddhisme … et d’autres rattachées à l’Islam. Pourtant on peut trouver des crèches dans des îlots catholiques.

Cette exposition dans l’église Saints-Pierre-et-Paul vous fera découvrir des crèches du continent asiatique en provenance de Corée du sud, Palestine, Inde, Thaïlande, Taïwan, Sri Lanka, Vietnam, Japon, Philippines, Kirghizistan, Birmanie, Chine, Géorgie, Israël, Népal , Pakistan, Bangladesh, Malaisie, Birmanie et Hong-Kong.

Chaque crèche est une invitation au rêve et à la découverte !

Cette exposition s’inscrit dans le Sentier des Crèches des Noëlies.

Ouverture des crèches du vendredi 28 novembre au mercredi 31 décembre, de 9-12 et 14-18h. 0 .

Obernai 67210 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 95 64 13 info@tourisme-obernai.fr

English :

This year, the Saints-Pierre-et-Paul church is hosting a beautiful exhibition of nativity scenes from the collection of Paul Alexandre, from Muzeray in eastern France, who invites you to take a trip to Asia.

German :

In diesem Jahr beherbergt die Kirche Saints-Pierre-et-Paul eine schöne Ausstellung mit Krippen aus der Sammlung von Paul Alexandre aus Muzeray im Grand Est, der Sie auf eine Reise nach Asien mitnehmen möchte.

Italiano :

Quest’anno, la chiesa di Saints-Pierre-et-Paul ospita una bellissima mostra di presepi della collezione di Paul Alexandre, di Muzeray, nell’est della Francia, che vi porterà in un viaggio in Asia.

Espanol :

Este año, la iglesia de Saints-Pierre-et-Paul acoge una bella exposición de belenes procedentes de la colección de Paul Alexandre, de Muzeray, en el este de Francia, que le transportará a Asia.

