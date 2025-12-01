Exposition des Crèches Maritimes L’Extraordinaire Noël des Gens de Mer

Musée des Thoniers Étel Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13 14:00:00

fin : 2026-01-11 18:00:00

Date(s) :

2025-12-13

Le Musée des Thoniers d’Étel vous ouvre ses portes pour une exposition de noël qui mêle traditions maritimes et merveilles venues d’ailleurs !

Laissez-vous charmer par nos crèches maritimes aux accents bretons et nos crèches d’escale rapportées des quatre coins du monde.

Votez pour votre coup de cœur, partez à la chasse aux énigmes de Noël et plongez dans l’ambiance chaleureuse des fêtes qui illumine le musée.

Découvrez également les témoignages émouvants de marins qui ont vécu Noël en mer, loin de leurs proches, entre traditions préservées et solidarité à bord.

Un moment de partage et d’émerveillement à vivre en famille, entre traditions et découvertes !

Du 13 décembre 2025 au 11 janvier 2026

Ouvert tous les jours de 14h à 18h

Gratuit -7ans 3.50€ 8-11 ans 7€ Adulte .

Musée des Thoniers Étel 56410 Morbihan Bretagne +33 2 97 55 26 67

L’événement Exposition des Crèches Maritimes L’Extraordinaire Noël des Gens de Mer Étel a été mis à jour le 2025-12-02 par Office de Tourisme de la Baie de Quiberon