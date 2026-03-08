Exposition des croqueurs concarnois ZA de Colguen Concarneau

Exposition des croqueurs concarnois

ZA de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-30

fin : 2026-03-30

Date(s) :

2026-03-30

Croquis réalisés in-situ au fil des séances par les Croqueurs Concarnois. .

ZA de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Exposition des croqueurs concarnois

L’événement Exposition des croqueurs concarnois Concarneau a été mis à jour le 2026-03-05 par OTC CCA