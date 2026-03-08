Exposition des croqueurs concarnois ZA de Colguen Concarneau
Exposition des croqueurs concarnois ZA de Colguen Concarneau lundi 30 mars 2026.
Exposition des croqueurs concarnois
ZA de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-30
fin : 2026-03-30
Date(s) :
2026-03-30
Croquis réalisés in-situ au fil des séances par les Croqueurs Concarnois. .
ZA de Colguen Brasserie Tri Martolod Concarneau 29900 Finistère Bretagne +33 2 98 66 20 22
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Exposition des croqueurs concarnois
L’événement Exposition des croqueurs concarnois Concarneau a été mis à jour le 2026-03-05 par OTC CCA