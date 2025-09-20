Exposition « Des derniers chasseurs aux premiers châteaux – Archéologie en Bresse » Ferme du Champ bressan – Musée du terroir – La Grange rouge Romenay

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:30:00

Fin : 2025-09-21T13:15:00 – 2025-09-21T18:00:00

Plongez dans l’ambiance rurale des années 1930 à la ferme du Champ bressan, classée au titre des Monuments historiques. Cette authentique ferme de la Bresse du Sud, dotée d’une rare cheminée sarrasine –l’une des trois dernières en Bourgogne–, offre une immersion complète dans la vie quotidienne des familles bressanes. L’intérieur reconstitué, les objets du quotidien, les témoignages et les dispositifs interactifs vous invitent à un véritable voyage dans le temps.

Samedi 20 et dimanche 21 septembre, de 10h à 12h30 et de 13h15 à 18h, venez découvrir l’exposition Des derniers chasseurs aux premiers châteaux – Archéologie en Bresse, organisée par l’association les Amis du Vieux Romenay.

Cette exposition fascinante permet de comprendre l’évolution du peuplement en Bresse : outils préhistoriques, objets gallo-romains, vestiges médiévaux, etc. Un parcours didactique à travers des millénaires d’histoire locale.

Ferme du Champ bressan – Musée du terroir – La Grange rouge Le Bourg, 71470 Romenay Romenay 71470 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté 03 85 76 27 16 http://www.ecomusee-de-la-bresse.com À la ferme du Champ bressan, Romenay renoue avec son passé et vous invite à venir découvrir le destin des Romenayous mis en lumière à l’occasion de l’Exposition internationale de Paris en 1937.

La ferme du Champ bressan, construite au début du XVIIIe siècle, est constituée d’un remarquable ensemble architectural bressan composé de plusieurs corps de bâtiments organisés autour d’une cour et de son puits central.

Remontez le temps jusqu’au 23 août 1937 et laissez-vous plonger dans le quotidien des Romenayous. Grâce à une muséographie cédant la parole aux objets, associée à une médiation discrète et à un visioguidage moderne et élaboré, le passé se fera présent.

© Écomusée de la Bresse bourguignonne