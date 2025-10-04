Exposition des dessins de Claire Brétécher Médiathèque Claire Brétécher Le Cellier
Médiathèque Claire Brétécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique
Début : 2025-10-04
fin : 2025-11-15
Venez découvrir les dessins de Claire Brétécher à l’occasion de l’anniversaire de la médiathèque !
Du 4 octobre au 15 novembre, la médiathèque expose les dessins de Claire Brétécher. .
English :
Come and discover Claire Brétécher’s drawings on the occasion of the mediatheque’s anniversary!
German :
Entdecken Sie die Zeichnungen von Claire Brétécher anlässlich des Jubiläums der Mediathek!
Italiano :
Venite a scoprire i disegni di Claire Brétécher in occasione dell’anniversario della biblioteca!
Espanol :
Venga a descubrir los dibujos de Claire Brétécher con motivo del aniversario de la biblioteca
