Exposition des dessins de Claire Brétécher Médiathèque Claire Brétécher Le Cellier

Exposition des dessins de Claire Brétécher Médiathèque Claire Brétécher Le Cellier samedi 4 octobre 2025.

Exposition des dessins de Claire Brétécher

Médiathèque Claire Brétécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-04

fin : 2025-11-15

Date(s) :

2025-10-04

Venez découvrir les dessins de Claire Brétécher à l’occasion de l’anniversaire de la médiathèque !

Du 4 octobre au 15 novembre, la médiathèque expose les dessins de Claire Brétécher. .

Médiathèque Claire Brétécher 62 Rue de Bel-Air Le Cellier 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 25 44 82

English :

Come and discover Claire Brétécher’s drawings on the occasion of the mediatheque’s anniversary!

German :

Entdecken Sie die Zeichnungen von Claire Brétécher anlässlich des Jubiläums der Mediathek!

Italiano :

Venite a scoprire i disegni di Claire Brétécher in occasione dell’anniversario della biblioteca!

Espanol :

Venga a descubrir los dibujos de Claire Brétécher con motivo del aniversario de la biblioteca

L’événement Exposition des dessins de Claire Brétécher Le Cellier a été mis à jour le 2025-08-20 par Espace Tourisme et Loisirs du Pays d’Ancenis