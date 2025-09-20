Exposition des drapeaux et bannières de Thury Salle municipale de l’aquarium Thury

Exposition des drapeaux et bannières de Thury Salle municipale de l’aquarium Thury samedi 20 septembre 2025.

Exposition des drapeaux et bannières de Thury 20 et 21 septembre Salle municipale de l’aquarium Côte-d’Or

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T14:00:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’exposition des drapeaux et bannières de la commune, drapeaux des conscrits de 1900 et drapeaux de la Bourgogne, proposée à la mairie de Thury.

Salle municipale de l’aquarium 89520 Thury Thury 21340 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 07 89 27 99 56 https://thury.fr

À l’occasion des Journées européennes du patrimoine, visitez l’exposition des drapeaux et bannières de la commune, drapeaux des conscrits de 1900 et drapeaux de la Bourgogne, proposée à la mairie de…