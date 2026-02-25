Exposition des droits des femmes Salies-de-Béarn

Exposition des droits des femmes

3 cours du jardin Public Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-06 09:00:00

fin : 2026-03-14 12:00:00

Date(s) :

2026-03-06

Pour honorer la journée des droits des femmes, les associations Pic’sel et Salies à peindre vous proposent une exposition commune.

Les photographies et les courts métrages de Pic’sel mettront en valeur des personnalités féminines salisiennes que chacun découvrira ou redécouvrira …

L’association Salies à peindre sera également présente pour une exposition/vente des tableaux primés de la grande manifestation estivale qu’est Salies à Peindre. Qu’on se le dise c’est un évènement à noter dans les agendas ! .

3 cours du jardin Public Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine pic-sel@laposte.net

