Exposition des droits des femmes Salies-de-Béarn vendredi 6 mars 2026.
3 cours du jardin Public Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Début : 2026-03-06
fin : 2026-03-14
2026-03-06
Pour honorer la journée des droits des femmes, les associations Pic’sel et Salies à peindre vous proposent une exposition commune.
Les photographies et les courts métrages de Pic’sel mettront en valeur des personnalités féminines salisiennes que chacun découvrira ou redécouvrira …
L’association Salies à peindre sera également présente pour une exposition/vente des tableaux primés de la grande manifestation estivale qu’est Salies à Peindre. Qu’on se le dise c’est un évènement à noter dans les agendas ! .
pic-sel@laposte.net
