Exposition des écoles de Nérac et Espiens sur le thème de la Trisomie 21 Quai de la Baïse Nérac

Exposition des écoles de Nérac et Espiens sur le thème de la Trisomie 21

Quai de la Baïse Médiathèque Yves Chaland Nérac Lot-et-Garonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-24

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-03-24

Journée mondiale de la Trisomie 21 — célébrons la diversité !

Chaque 21 mars, la Journée mondiale de la Trisomie 21 nous invite à réfléchir à la richesse de nos différences et au potentiel de chacun.

À cette occasion, les écoles de Nérac et d’Espiens se sont associées au Centre Ressources Trisomie 21 du Lot-et-Garonne pour réaliser une exposition collective sur le thème de la diversité et de l’inclusion.

Venez découvrir l’exposition “Ensemble pour la diversité et l’inclusion”, présentée à la médiathèque Yves Chaland de Nérac, du 24 mars au 24 avril.

Un beau projet participatif, porté par nos artistes en herbe… Et par l’envie de construire ensemble une société plus ouverte et bienveillante. .

Quai de la Baïse Médiathèque Yves Chaland Nérac 47600 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 97 40 55

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English : Exposition des écoles de Nérac et Espiens sur le thème de la Trisomie 21

L’événement Exposition des écoles de Nérac et Espiens sur le thème de la Trisomie 21 Nérac a été mis à jour le 2026-03-14 par OT de l’Albret