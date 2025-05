Exposition des élèves de l’Atelier Des Arts et Desmoulins – TARBES Tarbes, 7 juin 2025 14:00, Tarbes.

Hautes-Pyrénées

Exposition des élèves de l'Atelier Des Arts et Desmoulins TARBES 12 Rue de la Cartoucherie Tarbes Hautes-Pyrénées

2025-06-07 14:00:00

2025-06-07 22:00:00

2025-06-07

Le groupe de musiciens « The Glamss » animera l’événement.

Les cours de l’atelier de création artistique pour enfants et adultes sont donnés par Sophie Desmoulins, artiste peintre et professeure d’arts plastiques, diplômée des Beaux-arts (DNSEP).

English :

The musical group « The Glamss » will host the event.

The art workshop for children and adults is taught by Sophie Desmoulins, a painter and art teacher with a diploma in fine arts (DNSEP).

German :

Die Musikergruppe « The Glamss » wird die Veranstaltung musikalisch umrahmen.

Die Kurse des Ateliers für künstlerische Gestaltung für Kinder und Erwachsene werden von Sophie Desmoulins, einer Malerin und Kunstlehrerin mit einem Diplom der Schönen Künste (DNSEP), geleitet.

Italiano :

All’evento si esibiranno i « The Glamss ».

Il laboratorio di arti creative per bambini e adulti è tenuto da Sophie Desmoulins, pittrice e insegnante d’arte laureata in Belle Arti (DNSEP).

Espanol :

The Glamss » actuará en el acto.

El taller de artes creativas para niños y adultos está impartido por Sophie Desmoulins, pintora y profesora de arte licenciada en Bellas Artes (DNSEP).

