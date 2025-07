Exposition des élèves de l’atelier des Couleurs et des Formes Salle de la plage Trouville-sur-Mer

Exposition des élèves de l’atelier des Couleurs et des Formes Salle de la plage Trouville-sur-Mer samedi 2 août 2025.

Exposition des élèves de l’atelier des Couleurs et des Formes

Salle de la plage Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Lundi Lundi 2025-08-02

fin : 2025-08-05

Date(s) :

2025-08-02

La Salle de la Plage, située boulevard de la Cahotte à Trouville-sur-Mer, accueille l’exposition des élèves de l’atelier des Couleurs et des Formes. Venez découvrir leurs créations artistiques toutes techniques confondues, dans une ambiance conviviale et inspirante.

Horaires d’ouverture

– Samedi 17h à 20h

– Dimanche 10h30 à 12h30 / 15h30 à 18h30

– Lundi 10h30 à 12h30 / 15h30 à 18h30

– Mardi 10h30 à 12h30

Entrée libre Curieuses, curieux et amateurs d’art bienvenus !

Du 2 au 5 août Salle de la Plage à Trouville-sur-Mer

La Salle de la Plage, située boulevard de la Cahotte à Trouville-sur-Mer, accueille l’exposition des élèves de l’atelier des Couleurs et des Formes. Venez découvrir leurs créations artistiques toutes techniques confondues, dans une ambiance conviviale et inspirante.

Horaires d’ouverture

– Samedi 17h à 20h

– Dimanche 10h30 à 12h30 / 15h30 à 18h30

– Lundi 10h30 à 12h30 / 15h30 à 18h30

– Mardi 10h30 à 12h30

Entrée libre Curieuses, curieux et amateurs d’art bienvenus !

Du 2 au 5 août Salle de la Plage à Trouville-sur-Mer .

Salle de la plage Boulevard de la Cahotte Trouville-sur-Mer 14360 Calvados Normandie +33 6 22 64 38 53

English : Exposition des élèves de l’atelier des Couleurs et des Formes

The Salle de la Plage, located on boulevard de la Cahotte in Trouville-sur-Mer, hosts an exhibition by students of the Couleurs et des Formes workshop. Come and discover their artistic creations in all techniques, in a friendly and inspiring atmosphere.

Opening times

– Saturday: 5 pm to 8 pm

– Sunday: 10.30am to 12.30pm / 3.30pm to 6.30pm

– Monday: 10.30am to 12.30pm / 3.30pm to 6.30pm

– Tuesday: 10.30am to 12.30pm

Free admission ? Curious visitors and art lovers welcome!

August 2 to 5 ? Salle de la Plage, Trouville-sur-Mer

German : Exposition des élèves de l’atelier des Couleurs et des Formes

Im Salle de la Plage am Boulevard de la Cahotte in Trouville-sur-Mer findet die Ausstellung der Schülerinnen und Schüler des Ateliers des Couleurs et des Formes (Farben und Formen) statt. Entdecken Sie ihre künstlerischen Kreationen in allen Techniken in einer freundlichen und inspirierenden Atmosphäre.

Öffnungszeiten:

– Samstag: 17.00 bis 20.00 Uhr

– Sonntag: 10.30 bis 12.30 Uhr / 15.30 bis 18.30 Uhr

– Montag: 10.30 bis 12.30 Uhr / 15.30 bis 18.30 Uhr

– Dienstag: 10.30 bis 12.30 Uhr

Eintritt frei ? Neugierige und Kunstliebhaber willkommen!

Vom 2. bis 5. August ? Salle de la Plage in Trouville-sur-Mer

Italiano :

La Salle de la Plage, in boulevard de la Cahotte a Trouville-sur-Mer, ospita una mostra degli studenti del laboratorio Couleurs et des Formes. Venite a scoprire le loro creazioni artistiche in tutte le tecniche, in un’atmosfera amichevole e stimolante.

Orari di apertura:

– Sabato: dalle 17.00 alle 20.00

– Domenica: dalle 10.30 alle 12.30 / dalle 15.30 alle 18.30

– Lunedì: dalle 10.30 alle 12.30 / dalle 15.30 alle 18.30

– Martedì: dalle 10.30 alle 12.30

Ingresso libero? I visitatori curiosi e gli amanti dell’arte sono i benvenuti!

Dal 2 al 5 agosto ? Salle de la Plage, Trouville-sur-Mer

Espanol :

La Salle de la Plage, en el bulevar de la Cahotte de Trouville-sur-Mer, acoge una exposición de los alumnos del taller Couleurs et des Formes. Venga a descubrir sus creaciones artísticas en todas las técnicas, en un ambiente acogedor e inspirador.

Horario de apertura

– Sábado: de 17.00 a 20.00 h

– Domingo: de 10.30 h a 12.30 h / de 15.30 h a 18.30 h

– Lunes: de 10.30 a 12.30 h / de 15.30 a 18.30 h

– Martes: de 10h30 a 12h30

Entrada gratuita Visitantes curiosos y amantes del arte bienvenidos

Del 2 al 5 de agosto ? Sala de la Playa, Trouville-sur-Mer

L’événement Exposition des élèves de l’atelier des Couleurs et des Formes Trouville-sur-Mer a été mis à jour le 2025-07-23 par OT Trouville