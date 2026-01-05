Exposition des élèves de l’école municipale de dessin ☘️ Plage de Trestraou Perros-Guirec
Exposition des élèves de l’école municipale de dessin ☘️ Plage de Trestraou Perros-Guirec mardi 17 février 2026.
Plage de Trestraou La Rotonde Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Début : 2026-02-17
fin : 2026-03-17
Venez admirer les créations réalisées par les élèves de l’école municipale d’arts plastiques ! Sous la direction de Thierry Le Baler.
Guidés par leur professeur, ils ont imaginé et dessiné de magnifiques oeuvres inspirées de l’univers Celtique. Une exposition pleine de créativité vous attend. .
Plage de Trestraou La Rotonde Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 49 02 45
