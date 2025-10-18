Exposition des Etonnants Amateurs ! Salle de la Source Dinan

Exposition des Etonnants Amateurs ! Salle de la Source Dinan samedi 18 octobre 2025.

Exposition des Etonnants Amateurs !

Salle de la Source Boulevard André Aubert Dinan Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:50:00

fin : 2025-10-19 18:50:00

Date(s) :

2025-10-18

Vous aimez l’art, l’ambiance festive et la créativité multiple ?

Alors réservez le premier week-end des vacances scolaires pour l’exposition d’Étonnants Amateurs !

Depuis 21 ans maintenant, un groupe d’habitants de l’Atelier du 5 Bis se réunit chaque année pour proposer un grand évènement autour de l’art. Ainsi, tout au long d’un week-end ils organisent un temps convivial pour partager leur passion créative telle que la broderie, la peinture, la photographie, la poésie, l’art textile, l’éco-vannerie, la sculpture, la marqueterie… C’est tout un panel d’œuvres qui est offert dans une ambiance animée !

Avec trois créneaux musicaux par jour 11h & 11h30, 15h & 15h30, 17h et 17h30

Samedi

11h-11h30 Temps poétique (Claude, suivi de Nina poésie en arabe)

15h-15h30 Variété française rétro Jacarev

17h-17h30 Gospel (Nadège)

Dimanche

11h-11h30 Groupe Etonnants Amateurs (parce que nos artistes exposants ont plusieurs talents ! Venez les découvrir sur la scène)

15h-15h30 Duo chant et guitare (Roselyne et Edouard)

17h-17h30 Groupe de l’Atelier du 5 Bis Chant-guitare

Coloriages à disposition pour les enfants.

Pour les petits et les grands ! .

Salle de la Source Boulevard André Aubert Dinan 22100 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 39 38 21

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Exposition des Etonnants Amateurs ! Dinan a été mis à jour le 2025-09-02 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme