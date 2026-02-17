Exposition des Graines d’Artistes du Val d’Ornain Salle l’Ornevalloise, MUSSEY Val-d’Ornain

Exposition des Graines d’Artistes du Val d’Ornain

Salle l’Ornevalloise, MUSSEY Impasse Raymond Meunier Val-d’Ornain Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 14:00:00

fin : 2026-09-20 18:30:00

Date(s) :

2026-09-19

Val d’artiste, c’est une manifestation pour la promotion de l’art auprès de tous.

Vous y trouverez une exposition de tableaux et des démonstration de peinture par les artistes qui peignent en direct.

Cette exposition rassemble la plupart des artistes régionaux connus et reconnus tableaux à l’huile, à l’acrylique, aquarelle, pastel, dessins, toutes les techniques pictorales.

Une partie de l’exposition sera consacrée au thème de la musique.

Présence d’un orchestre de jazz pour une animation musicale.

Tombola, buvette, restauration sur place.

Entrée gratuite.Tout public

Salle l’Ornevalloise, MUSSEY Impasse Raymond Meunier Val-d’Ornain 55000 Meuse Grand Est +33 6 63 32 04 34

English :

Val d’artiste is an event promoting art for all.

You’ll find an exhibition of paintings and painting demonstrations by live artists.

The exhibition brings together most of the region’s best-known artists: paintings in oil, acrylic, watercolor, pastel, drawings and all pictorial techniques.

Part of the exhibition will be devoted to the theme of music.

A jazz band will provide musical entertainment.

Tombola, refreshment bar, on-site catering.

Free admission.

