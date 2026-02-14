Exposition « Des grues et des hommes » Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-02-16 10:00 – 13:00

Gratuit : oui Entrée libre Tout public

À travers une série de peintures originales, cette exposition rend hommage à ces géants d’acier qui veillent sur la Loire et la mémoire ouvrière de la ville.Trax, à propos de sa démarche artistique : « J’aime les ports pour leur ambiance, leur passé, forgés par les ouvriers et les marins. Les grues en sont leur porte-étendard, leurs flèches dominent le paysage. Il y a quelque chose d’animal et de gigantesque, tels des dinosaures qui attendent que l’on veuille bien les dresser. Ce fut le point de départ de mon envie de retranscrire ce paysage singulier.[…]Au cours de mon travail, échelonné sur plusieurs années, j’ai ressenti le besoin de recontextualiser les grues dans leur activité industrielle. Cela m’a amené à remettre l’humain au centre de mes compositions. La recherche de photos d’archive à la MHT m’a plongé dans le monde du travail portuaire, passant des quais de construction des navires aux quais de déchargement. J’y ai vu de la fierté dans les visages et attitudes malgré la pénibilité du travail. On est dans le gigantisme : la proportion des navires, la taille des chantiers ; ce fut une ville dans la ville, comme c’est toujours le cas à Saint-Nazaire. Le rendu pictural, la mise en couleur conjuguant passé et présent leur rend cet hommage. »Exposition visible dans la salle de conférences de la Maison des Hommes et des techniques, du lundi 16 au vendredi 27 février – du lundi au vendredi de 10h à 13h et de 14h à 18h.Vernissage en présence de l’artiste : mardi 17 février, à 17h

Maison des Hommes et des Techniques (MHT) Île de Nantes Nantes 44200

02 40 08 20 22 http://www.maison-hommes-techniques.fr mht.nantes@wanadoo.fr https://www.maison-hommes-techniques.fr/



