Exposition des Illustres d’Avon Parc de Bel Ébat Avon

Exposition des Illustres d’Avon Parc de Bel Ébat Avon samedi 20 septembre 2025.

Exposition des Illustres d’Avon 20 et 21 septembre Parc de Bel Ébat Seine-et-Marne

En extérieur

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T08:00:00 – 2025-09-20T19:00:00

Fin : 2025-09-21T08:00:00 – 2025-09-21T19:00:00

Découvrez l’histoire des grands noms qui ont vécu à Avon et des personnalités locales qui ont marqué la vie de la commune : seigneurs, musiciens, scientifiques, écrivains, et bien d’autres. Savourez les petites anecdotes les concernant et apprenez-en plus sur l’histoire de la ville.

Plus d’informations sur www.avon77.com

Parc de Bel Ébat Rue du Vieux-Rû Avon 77210 Seine-et-Marne Île-de-France 01 60 71 20 00 http://www.avon77.com [{« link »: « http://www.avon77.com »}] Gare de Fontainebleau-Avon Autoroute A6

Découvrez les personnalités qui ont marqué l’histoire d’Avon

©Mairie d’Avon