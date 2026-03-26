Exposition | Des images de nous Médiathèque Bergerac

Exposition | Des images de nous

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-03

fin : 2026-05-27

Date(s) :

2026-04-03

En 2024 et 2025, le CIDFF et l’association Les Arts à Souhait ont entamé une recherche sur l’image de soi . Avec des temps de parole, d’échange, de création, en respectant les limites et les désirs de chacune.

C’est en allant à la rencontre de matériaux divers (souvenirs, lumières, costumes, matières…) que des images de nous sont apparues.

Images de soi, d’un groupe, de femmes… Nous les avons rassemblées et partagées ici.

Une création en collaboration entre François Penaud Desmoulins (Les Arts à Souhait ) et le groupe du lundi du CIDFF. .

Médiathèque 7 Place Bellegarde Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 57 67 66 mediatheque.bergerac@la-cab.fr

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English : Exposition | Des images de nous

L’événement Exposition | Des images de nous Bergerac a été mis à jour le 2026-03-22 par Pays de Bergerac, Vignoble & Bastides