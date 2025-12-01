Exposition des Jeunes La Pouëze La Pouëze Erdre-en-Anjou

Exposition des Jeunes La Pouëze

La Pouëze 17 bis Rue des Ardoisières Erdre-en-Anjou Maine-et-Loire

Début : 2025-12-10 14:00:00

fin : 2025-12-13 17:00:00

Exposition des Jeunes, les Mercredi 10, Samedi 13 et Dimanche 14 Décembre 2025 à 11h, au tiers-lieu communal “La Source” à la Pouëze.

Cette exposition met en lumière l’énergie, la créativité et l’implication des jeunes de la commune qui présentent leurs travaux et créations autour de l’Europe.

Elle s’inscrit dans la continuité de la soirée Cap Europe et valorise le travail mené avec la Maison de l’Europe Angers & Maine-et-Loire et Familles Rurales d’Erdre-en-Anjou le 28 novembre dernier. .

Youth Exhibition, Wednesday December 10, Saturday December 13 and Sunday December 14, 2025 at 11am, at the communal venue ?La Source? in La Pouëze.

