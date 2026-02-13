Exposition des lauréats 2023 des Albums des jeunes Architectes et paysagistes – « Traverser les marges », IMVT, Marseille

Exposition des lauréats 2023 des Albums des jeunes Architectes et paysagistes – « Traverser les marges » 20 février – 20 mars IMVT Bouches-du-Rhône

Entrée libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-20T09:00:00+01:00 – 2026-02-20T18:00:00+01:00

Fin : 2026-03-20T09:00:00+01:00 – 2026-03-20T18:00:00+01:00

Exposition – « Traverser les marges »

Exposition des lauréats 2023 des Albums des jeunes Architectes et paysagistes, du 20 février au 19 mars 2026

Présentée dans le cadre de la politique conçue et mise en œuvre par le ministère de la Culture

Réalisée par la Cité de l’architecture et du patrimoine

Commissaire de l’exposition : Cyrille Véran, journaliste

Accueillie à l’IMVT en partenariat avec la Maison de l’architecture et de la ville PACA.

Dans l’espace d’exposition, sera également diffusé, le film « Penser l’incertitude » de Christian Barani, long métrage, 2024.

Production Institut français, en partenariat avec le ministère de la Culture et le soutien de la Caisse des Dépôts. Courts métrages, 2025.

Coproduction Cité de l’architecture et du patrimoine, Réseau des Maisons de l’Architecture.

Production exécutive Image de ville.

Programmation associée

L’équipe de médiation de la Maison de l’architecture et de la ville PACA propose des visites guidées de l’exposition les mercredis à partir de 16h.

Pour les scolaires, 15 classes seront reçues pour une visite de l’exposition (15 minutes) suivie d’une session d’1h30 du « Parlement des enfants », atelier-débat qui invite les élèves à découvrir l’architecture et à débattre de ses grands enjeux. Entre le 2 et le 19 mars.

Le dispositif a été créé par PLUS+MIEUX création en partenariat avec la Fondation Quartus.

INFOS PRATIQUES

Lieu : Forum de l’IMVT (métro Jules Gesde, ligne 2)

Vernissage le jeudi 19 février 2026 à 18h30 au sein du forum de l’IMVT, suivi d’une table-ronde à 18h45 : « Faire récit, une réalité sensible de la pratique architecturale » (sur inscription).

Date : du 20 février au 19 mars 2026 ; vernissage le jeudi 19 février à 18h30 – Entrée libre

Visites commentées (20 minutes) : les mercredis (25/02, 04/03, 11/03, 18/03) à partir de 16h.

IMVT 2 Pl. Jules Guesde, 13003 Marseille Marseille 13003 3e Arrondissement Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d'Azur

Illustration © Margot STUCKELBERGER

Illustration © Margot STUCKELBERGER