mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque de Ploeren - Le Triskell · Ploeren

Informations pratiques

Exposition « Des livres d’artistes jeunesse » Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Ploeren 6 – 31 octobre

Des livres à observer, manipuler et jouer, entre art et littérature. De Komagata à Munari, une invitation à la curiosité et à l’émerveillement.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-10-06T16:00:00.000+02:00

Fin : 2026-10-31T18:00:00.000+01:00

1



Médiathèque de Ploeren – Le Triskell médiathèque ploeren Ploeren



Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

