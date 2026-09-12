AGENDA · Ploeren
Exposition « Des livres d’artistes jeunesse » Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Ploeren
mardi 6 octobre 2026 · Médiathèque de Ploeren - Le Triskell · Ploeren
Informations pratiques
Exposition « Des livres d’artistes jeunesse » Médiathèque de Ploeren – Le Triskell Ploeren 6 – 31 octobre
Des livres à observer, manipuler et jouer, entre art et littérature. De Komagata à Munari, une invitation à la curiosité et à l’émerveillement.
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-10-06T16:00:00.000+02:00
Fin : 2026-10-31T18:00:00.000+01:00
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Médiathèque de Ploeren – Le Triskell médiathèque ploeren Ploeren
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