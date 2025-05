EXPOSITION « DES MAINS À LA MÉMOIRE » EN HOMMAGE À NELLO STEVANIN – Saint-Jean-de-Fos, 17 mai 2025 07:00, Saint-Jean-de-Fos.

L’Office de Tourisme Saint-Guilhem Vallée de l’Hérault et l’association des potiers de Saint-Jean-de-Fos, s’associent à la famille de Nello Stevanin pour vous proposer cette exposition hommage à l’univers singulier de l’artiste, potier et sculpteur, qui a marqué de son empreinte le village de Saint-Jean-de-Fos. À travers les œuvres présentées transparaît un artiste passionné dont la vie, les voyages et les rencontres ont nourri et influencé ses créations.

Vernissage ouvert à tous et gratuit le samedi 17 mai à 18h. Il y aura une visite guidée de l’exposition, prise de parole des élus et de la famille de l’artiste et buffet. .

6 Avenue du Monument

Saint-Jean-de-Fos 34150 Hérault Occitanie +33 4 67 56 41 96

English :

The Saint-Guilhem Vallée de l?Hérault Tourist Office and the Saint-Jean-de-Fos potters? association have joined forces with the family of Nello Stevanin to present this exhibition in tribute to the singular universe of the artist, potter and sculptor who left his mark on the village of Saint-Jean-de-Fos.

Opening: Saturday, May 17, 6pm.

German :

Das Fremdenverkehrsamt Saint-Guilhem Vallée de l’Hérault und die Vereinigung der Töpfer von Saint-Jean-de-Fos haben sich mit der Familie von Nello Stevanin zusammengetan, um Ihnen diese Ausstellung zu Ehren des einzigartigen Universums des Künstlers, Töpfers und Bildhauers, der das Dorf Saint-Jean-de-Fos geprägt hat, anzubieten.

Vernissage: Samstag, den 17. Mai um 18 Uhr.

Italiano :

L’Ufficio del Turismo di Saint-Guilhem Vallée de l’Hérault e l’Associazione dei ceramisti di Saint-Jean-de-Fos, in collaborazione con la famiglia di Nello Stevanin, organizzano una mostra che rende omaggio all’universo unico dell’artista, ceramista e scultore che ha segnato il villaggio di Saint-Jean-de-Fos.

Inaugurazione: sabato 17 maggio alle 18.00.

Espanol :

La Oficina de Turismo de Saint-Guilhem Vallée de l’Hérault y la asociación de alfareros de Saint-Jean-de-Fos se unen a la familia de Nello Stevanin para presentar esta exposición que rinde homenaje al universo único del artista, alfarero y escultor que dejó su huella en el pueblo de Saint-Jean-de-Fos.

Inauguración: sábado 17 de mayo a las 18.00 horas.

